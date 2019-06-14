Лише 8% українців не хочуть дострокових виборів в Раду, - ІНФОГРАФІКА
"Згідно з результатами опитування, проведеного… 8-12 червня 2019 року, кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні лише 8% мають протилежну думку (у травні – 18%)", - свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
Водночас, вказується, що 67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.
Опитування проводилося серед 2500 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Додамо, серед громадян України 69% висловлюють однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Чільну п'ятірку підтверджує уже друге соцопитування.
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