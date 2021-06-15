Лише шість одеських пляжів отримали цьогоріч санітарні паспорти

Фахівці виїжджали на ці пляжі для перевірки їхньої готовності до курортного сезону, зокрема виконання вимог щодо водопостачання, водовідведення, наявності укладених договорів про вивезення з пляжів твердих відходів тощо. І пересвідчилися, що в третій декаді травня цього не було зроблено на 59 пляжах

Усього шість міських пляжів Одеси – кожен десятий із переданих міськрадою в оренду – отримали цьогоріч санітарні паспорти і готові до надання послуг жителям та гостям міста.

Про це повідомив на нараді в мерії директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон міськради Олександр Тищенко, передає кореспондент Укрінформу.

"Паспорти про готовність до надання послуг відпочивальникам на 65 орендованих ділянках території комунального підприємства "Узбережжя Одеси" передали департаменту екології три тижні тому. Фахівці виїжджали на ці пляжі для перевірки їхньої готовності до курортного сезону, зокрема виконання вимог щодо водопостачання, водовідведення, наявності укладених договорів про вивезення з пляжів твердих відходів тощо. І пересвідчилися, що в третій декаді травня цього не було зроблено на 59 пляжах", – зазначив Тищенко.

За його словами, станом на 14 червня більшість орендаторів не виконали своїх обіцянок, тому паспорти пляжів не підписали.

Тищенко додав, що найближчими днями фахівці департаменту повторно проінспектують також готовність до сезону комунальних пляжів. І в разі виконаних санітарних вимог паспорти буде підписано.

Керівники КП "Узбережжя Одеси" Дмитро Біляєв уточнив, що комунальники забезпечили муніципальні пляжі тапчанами, парасольками, урнами для сміття, на пляжі 14-ї станції Фонтану відремонтовано спуск у воду для осіб з інвалідністю. Також розпочали реконструкцію набережних від 10-ї до 13-ї станції Великого Фонтану, планується цьогоріч відремонтувати систему водовідведення та плиткове покриття на деяких пляжах.

Підсумовуючи стан підготовки пляжів до сезону, міський Одеси Геннадій Труханов наголосив, що приватні орендатори мали вдосталь часу для виконання санітарних вимог. І якщо протягом найближчих днів не усунуть недоробки, то відповідні департаменти й управління не дадуть дозволів на експлуатацію орендованих пляжів.

Як повідомлялося, усього в Одесі 79 пляжів, 65 з яких міськрада передала в оренду.

Станом на 14 червня, температура морської води біля пляжів Одеси становить 20°С. Однак після злив 13 червня, що призвело до скидів у море залпових неочищених стоків, якість морської води за санітарно-мікробіологічними показниками може бути не придатною для купання.