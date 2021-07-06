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На Сардинії запровадили штрафи за крадіжку піску з пляжів

Фінансова поліція Сардинії повідомляє, що у мережі Інтернет знайдено десятки оголошень про продаж піску, гальки, черепашок та мінералів, викрадених з пляжів острову
Італійські правоохоронці оштрафували понад чотири десятки туристів за спробу викрадення піску, черепашок та каміння з пляжів на острові Сардинія.
На Сардинії запровадили штрафи за крадіжку піску з пляжів Фото: Getty Images
Лише упродовж останніх днів правоохоронці зупинили 41 особу в портах та аеропортах, які намагались залишити острів з викраденими з пляжів речами загальною вагою 100 кг, повідомляє Sky News.
 
Фінансова поліція Сардинії повідомляє, що у мережі Інтернет знайдено десятки оголошень про продаж піску, гальки, черепашок та мінералів, викрадених з пляжів острову.
 
Італійські ЗМІ повідомляють, що поліція виписує штрафи на суму до 3 000 євро кожній людині, яку затримує, а вилучений пісок, черепашки та каміння повертає на пляжі, де це можливо.
 
Торгівля піском, галькою та черепашками була заборонена на Сардинії 2017 року. Влада Сардинії роками має справу з туристами, які крадуть пісок та черепашки як сувеніри або предмети для продажу в інтернеті.
 
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07 06 2021 10:17
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