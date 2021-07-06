НОВИНИІталійські правоохоронці оштрафували понад чотири десятки туристів за спробу викрадення піску, черепашок та каміння з пляжів на острові Сардинія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Сардинії запровадили штрафи за крадіжку піску з пляжів
Фінансова поліція Сардинії повідомляє, що у мережі Інтернет знайдено десятки оголошень про продаж піску, гальки, черепашок та мінералів, викрадених з пляжів острову
Фото: Getty Images
Лише упродовж останніх днів правоохоронці зупинили 41 особу в портах та аеропортах, які намагались залишити острів з викраденими з пляжів речами загальною вагою 100 кг, повідомляє Sky News.
Фінансова поліція Сардинії повідомляє, що у мережі Інтернет знайдено десятки оголошень про продаж піску, гальки, черепашок та мінералів, викрадених з пляжів острову.
Італійські ЗМІ повідомляють, що поліція виписує штрафи на суму до 3 000 євро кожній людині, яку затримує, а вилучений пісок, черепашки та каміння повертає на пляжі, де це можливо.
Торгівля піском, галькою та черепашками була заборонена на Сардинії 2017 року. Влада Сардинії роками має справу з туристами, які крадуть пісок та черепашки як сувеніри або предмети для продажу в інтернеті.
Читайте також: На Мальдівах заявляють про загрозу зникнення островів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 06 2021 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті
- ФОТО Meizu представила смарт-годинник, який повністю заряджається за 45 хвилин
- ФОТО Між двома лондонськими хмарочосами збудували прозорий басейн
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles