На Мальдівах заявляють про загрозу зникнення островів Зміна клімату - реальна загроза, і ми є найбільш вразливою країною у світі

До кінця XXI століття Мальдіви можуть зникнути з поверхні Землі, якщо не почати ефективно боротися зі змінами клімату.

Фото: Getty Images

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