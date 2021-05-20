НОВИНИДо кінця XXI століття Мальдіви можуть зникнути з поверхні Землі, якщо не почати ефективно боротися зі змінами клімату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Мальдівах заявляють про загрозу зникнення островів
Зміна клімату - реальна загроза, і ми є найбільш вразливою країною у світі
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC з посиланням на міністра довкілля, зміни клімату та технологій Амінат Шауну.
За її словами, Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, "якщо світ не буде діяти швидко та злагоджено у боротьбі зі зміною клімату".
Шауна сказала, що якщо знищення екології продовжуватиметься теперішніми темпами, країна зникне до 2100 року.
"Зміна клімату - реальна загроза, і ми є найбільш вразливою країною у світі", - заявила урядовець.
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