Температура Землі в 2020-му побила рекорд за 3 мільйони років - ООН
Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня", - наголосив високопосадовець.
Так, за словами Генсека ООН, мова йде про найвищий за останні 3 мільйони років рівень, "коли температура на Землі були вища на 3 градуси, а рівень моря - вищим на приблизно 15 метрів".
Відтак, як наголошує Гутерріш, "ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуси до кінця сторіччя".
Генсек ООН додав, що з огляду на ці обставини "ми стоїмо на краю прірви".
"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгіршим наслідкам дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", - вважає Гутерріш.
Нагадаємо, що Сполучені Штати надаватимуть допомогу країнам, які найбільше потерпають від кліматичних змін.
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