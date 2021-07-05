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Температура Землі в 2020-му побила рекорд за 3 мільйони років - ООН

За словами Генсека ООН, мова йде про найвищий за останні 3 мільйони років рівень, "коли температура на Землі були вища на 3 градуси, а рівень моря - вищим на приблизно 15 метрів"
Температура планети Земля в 2020 році сягнула рекордно високого рівня за 3 мільйони років, і поточних зобов'язань країн зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоби запобігти кліматичній катастрофі.
Температура Землі в 2020-му побила рекорд за 3 мільйони років - ООН Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня", - наголосив високопосадовець.

Так, за словами Генсека ООН, мова йде про найвищий за останні 3 мільйони років рівень, "коли температура на Землі були вища на 3 градуси, а рівень моря - вищим на приблизно 15 метрів".

Відтак, як наголошує Гутерріш, "ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуси до кінця сторіччя".

Генсек ООН додав, що з огляду на ці обставини "ми стоїмо на краю прірви".

"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгіршим наслідкам дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", - вважає Гутерріш.

Нагадаємо, що Сполучені Штати надаватимуть допомогу країнам, які найбільше потерпають від кліматичних змін.

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07 05 2021 14:39
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