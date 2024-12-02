Лише Україна визначить, що таке справедливий мир – президент Євроради

Євросоюз завжди має підтримувати Україну та стояти на її боці.

Новий глава Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що лише Україна може визначити, що таке "справедливий мир" в російсько-українській війні.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на Кошту.

На питання журналістів, що може зробити Європа для досягнення миру в Україні, який буде ґрунтуватися на міжнародному праві та не означатиме капітуляції, Кошта сказав, що Євросоюз завжди має підтримувати Україну та стояти на її боці у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.

"Але тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру", – сказав президент ЄР.

За його словами, багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично.

"Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий мир" для забезпечення тривалості цього миру", – підсумував він.

Кошта, вступивши на посаду глави Євроради в перший же день прибув до Києва.