Лист з чумою відправили міністру внутрішніх справ Франції – ЗМІ
Швидкі тести виявили присутність в підозрілому чорному порошку інфіковані часточки.
Лист призначався главі МВС Франції Жеральду Дарманіну.
Про це пише французька газета Le Parisien.
Порошок було відправлено в Інститут Пастера, який повинен провести додаткові аналізи, щоб підтвердити чи ні ці результати.
За даними видання, результат очікуються наприкінці дня в понеділка.
МОЗ Франції нагадав, що чума залишається серйозним захворюванням, смертельним в 30-100% випадків, алн сприйнятливим до антибіотиків.
За фактом публічної образи було відкрито розслідування, проте відправника наразі не встановлено.
Ще з червня місяця Франція у стані підвищеної готовності через загрозу терактів на Олімпіаді.