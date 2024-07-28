Лист з чумою відправили міністру внутрішніх справ Франції – ЗМІ

Підозрілий лист було виявлено в суботу в сортувальному центрі.

Швидкі тести виявили присутність в підозрілому чорному порошку інфіковані часточки.

Лист призначався главі МВС Франції Жеральду Дарманіну.

Про це пише французька газета Le Parisien.

Порошок було відправлено в Інститут Пастера, який повинен провести додаткові аналізи, щоб підтвердити чи ні ці результати.

За даними видання, результат очікуються наприкінці дня в понеділка.

МОЗ Франції нагадав, що чума залишається серйозним захворюванням, смертельним в 30-100% випадків, алн сприйнятливим до антибіотиків.

За фактом публічної образи було відкрито розслідування, проте відправника наразі не встановлено.

Ще з червня місяця Франція у стані підвищеної готовності через загрозу терактів на Олімпіаді.