Листи з вибухівкою в Іспанії відправляли за вказівкою російських спецслужб

Кампанію з розсилання поштою вибухівок дипломатам та політикам у Іспанії керували російські спецслужби, які підключили до цього радикальне расистське угруповання з рф

Як пише The New York Times, так вважають американські та європейські посадовці.

Слідчі з Європи та США розслідували, хто надіслав шість бомб наприкінці листопада й на початку грудня в офіційну резиденцію прем'єр-міністра Педро Санчеса, американське та українське посольства, а також у Міністерство оборони країни. Унаслідок цих дій ніхто не загинув, співробітник посольства України отримав поранення, коли вибухнув один із пакунків.

Слідчі зосередилися на радикальній воєнізованій групі "російський імперський рух", яка має членів і прихильників по всій Європі та тренувальні центри в Санкт-Петербурзі. Державний департамент США визнав це угруповання, яке, ймовірно, пов’язане з російськими спецслужбами, глобальною терористичною організацією. Члени угруповання перебували в Іспанії під час замахів, де взаємодіяли з ультраправими іспанськими організаціями.

російські агенти, які керували кампанією, мали намір потренуватися на випадок, якщо москва вирішить піти на ескалацію конфлікту, вважають слідчі.

Очевидною метою акції було показати, що росія та її посібники можуть здійснити терористичні напади по всій Європі, у тому числі в столицях країн НАТО, які допомагають Україні боронитися від російського вторгнення.

Одна з бомб була надіслана до компанії Instalaza, виробника зброї в Сарагосі, яка виготовляє гранатомети, що їх Іспанія передає Україні, а інша - на авіабазу Торрехон-де-Ардос під Мадридом.

На думку американських посадовців, путін може вдатися до на терористичних атак, якщо росія продовжить зазнавати серйозних невдач в Україні.

Вони підозрюють, що російські агенти, які брали участь в операції в Іспанії, входять до так званого 161-го Центру підготовки спеціалістів спеціального призначення. У штаб-квартирі цього центру в Москві, розташований також таємний підрозділ 29155, який починаючи з 2016 року намагався дестабілізувати Європу через спроби державних переворотів і вбивств.