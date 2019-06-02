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Литва безоплатно надасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї
Литовський уряд затвердив безоплатну передачу Україні боєприпасів на суму 255 тисяч євро.
Литва безоплатно надасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро Фото: news.mail.ru

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви, інформує "Європейська правда".

Як зазначається, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї радянського виробництва, яку армія Литви більше не використовує.

"Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литви Україні в зміцненні її оборонних можливостей і забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", - сказав міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс.

Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї.

У грудні минулого року президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна збільшить військову і гуманітарну підтримку Україні.

Нагдаємо, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.

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06 02 2019 18:20
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