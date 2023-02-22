Литва бойкотуватиме сесію ПА ОБСЄ через участь росіян

Представники Литви бойкотуватимуть зимову сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні.

Після того, як Австрія допустила російську делегацію до участі, литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту.

Про це повідомляє Euractiv.

«Остаточне рішення - не їхати… Ми прийняли рішення, і ми єдині, як більшість, так і опозиція (у литовському парламенті), і тут немає різних поглядів», - заявила голова литовської парламентської делегації Вілія Алекнайте-Абрамікене.

Литовська сторона оприлюднила спільну заяву після зустрічі у Вільнюсі на початку цього місяця з країнами Північної Європи, Балтії та Польщі. Вони заявили, що росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії в Україні. Делегації наголосили, що має бути створений міжнародно-правовий механізм для оцінки злочинів агресора.

Участь росії у засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні буде використана для пропаганди всередині країни та за кордоном і стане сильним сигналом розчарування для міжнародної спільноти, йдеться в матеріалі.

Литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту, якщо росія буде дозволено взяти участь.

Проте Алекнайте-Абрамікене повідомила, що представники інших країн вирішили боротися з росіянами в одному залі.