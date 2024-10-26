Литва демонтує лінії електропередачі, які з’єднують її з росією і білоруссю

І одразу електромережі об'єднають з мережами західноєвропейських країн.

Вільнюс відключить лінії електропередачі з рф і бр до лютого наступного року.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid 8 лютого 2025 року відключить всі лінії електропередачі з росією і білоруссю, а після чого розпочнеться їхній демонтаж.

Вже з 9 лютого 2025 року балтійські електромережі синхронізують із мережами західноєвропейських країн.

"Оскільки синхронізація мережі з континентальною Європою наближається, уряд у середу відключив сім 330-кіловольтних зв'язків з росією та Білоруссю зі списку активів та об'єктів, важливих для національної безпеки", - пише видання.

В червні цього року ми писали, що країни Балтії готуються від'єднатися від російської енергосистеми.