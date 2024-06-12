Країни Балтії готуються від'єднатися від російської енергосистеми

Щоб унезалежнитися від російської електроенергії, країни регіону використовуватимуть литовсько-польську лінію LitPol та новий кабель, прокладений дном Балтійського моря.

Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи (БРЕЛЛ) у лютому 2025 року.

Про це естонській телерадіокомпанії EER заявив заступник міністра енергетики та мінеральних ресурсів Естонії Яанус Уйга.

"Процес десинхронізації, який тривав майже 20 років, завершиться на початку серпня, коли країни Балтії повідомлять росії та білорусі, що в наступному сезоні, який розпочнеться з лютого 2025 року, вони не хочуть брати участь у загальній енергетичній системі", – заявив заступник міністра енергетики та мінеральних ресурсів Естонії Яанус Уйга.

Балтійські країни приєднаються до континентальної європейської електромережі наступного дня після відключення від БРЕЛЛ. Очікується, що цей перехід не вплине на споживачів. Раніше процес планували провести наприкінці 2025 року.

Керівництво балтійських країн планувало відключитися від російської та білоруської енергосистеми ще 2007 року. Ці країни вважають загрозою залежність країн від російської енергетики.

Естонія, Латвія та Литва – єдині країни ЄС, які не підключені до європейської електромережі, оскільки вони були інтегровані до радянської енергосистеми. У 2018 році країни Балтії підписали угоду з Європейською комісією та Польщею, які надали фінансування для модернізації їхньої енергетичної інфраструктури. Згідно з цією угодою, Естонія, Латвія та Литва мали вийти з БРЕЛЛ до 2025 року, загальна вартість процесу переходу до європейської енергосистеми, за прогнозами, становить 1,6 млрд євро, з цієї суми три чверті має сплатити ЄС.

Держави використовуватимуть існуючу литовсько-польську лінію LitPol та новий кабель, прокладений дном Балтійського моря.