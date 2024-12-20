Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва до кінця року передасть €10 млн на українську зброю

20 грудня 2024, 16:57
Литва до кінця року передасть €10 млн на українську зброю
Фото: з вільного доступу
Вільнюс профінансує виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".

Уряд Литви передасть перший транш на виробництво зброї в Україні вже цього року. 

Про це прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля розказав на брифінгу з литовськими колегами.

Він розказав, що є домовленості про перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року. 

"За данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка уже імплементує такий підхід", - заявив прем’єр. 

Цього року Україна і Данія погодили нову модель, в рамках якої партнери зможуть інвестувати у виробництво української зброї, а союзники отримають доступ до сучасних військових технологій. 

Також міністр оборони України Рустем Умєров домовився з Литвою про залучення країни до "данської ініціативи". 

Литва профінансує виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця". 

Крім того, Україна погодила зі Швецією фінансування вітчизняних оборонних проектів. Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

Сьогодні в обід новий уряд Литви у повному складі прибув до Києва.

 

Литвазброяпідтримка України

Останні матеріали

Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється