Вільнюс профінансує виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".

Уряд Литви передасть перший транш на виробництво зброї в Україні вже цього року.

Про це прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля розказав на брифінгу з литовськими колегами.

Він розказав, що є домовленості про перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.

"За данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка уже імплементує такий підхід", - заявив прем’єр.

Цього року Україна і Данія погодили нову модель, в рамках якої партнери зможуть інвестувати у виробництво української зброї, а союзники отримають доступ до сучасних військових технологій.

Також міністр оборони України Рустем Умєров домовився з Литвою про залучення країни до "данської ініціативи".

Литва профінансує виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".

Крім того, Україна погодила зі Швецією фінансування вітчизняних оборонних проектів. Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

Сьогодні в обід новий уряд Литви у повному складі прибув до Києва.