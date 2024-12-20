Новий уряд Литви у повному складі прибув до Києва

Вони приїхали обговорити низку важливих питань, серед яких й членство України в ЄС і НАТО.

В п'ятницю, 20 грудня, делегація литовського уроду на чолі з новим прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом прибула до Києва.

Про це український прем’єр Денис Шмигаль написав в соцмережі Х (Twitter).

"Розпочинаємо міжурядові консультації з нашими литовськими колегами", - йдеться в дописі.

Шмигаль додав, що делегація міністрів на чолі з Прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом прибула сьогодні до Києва.

За його словами, під час міжурядових консультацій очікується обговорення: обороноздатності та безпеки Європи, членства України в ЄС та НАТО, програми відновлення, подальшого посилення санкцій проти рф, питання конфіскації заморожених активів рф, економічної та торговельної співпраці між Україною та Литвою.

"Для мене є привілеєм і честю бути в Києві під час мого першого візиту на посаді прем'єр-міністра Литви. Біля київської Стіни пам'яті, разом з моїм Кабінетом міністрів, я віддав шану загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям за свободу своєї країни, а тим самим - за свободу Європи", - заявив прем’єр Литви.

Обидві сторони очікують на плідний і конструктивний діалог.

Тиждень тому стало відомо, що новий уряд Литви планує відвідати Київ.