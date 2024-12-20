Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий уряд Литви у повному складі прибув до Києва

20 грудня 2024, 15:25
Новий уряд Литви у повному складі прибув до Києва
Пресслужба Кабінету міністрів
Вони приїхали обговорити низку важливих питань, серед яких й членство України в ЄС і НАТО.

В п'ятницю, 20 грудня, делегація литовського уроду на чолі з новим прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом прибула до Києва. 

Про це український прем’єр Денис Шмигаль написав в соцмережі Х (Twitter).

"Розпочинаємо міжурядові консультації з нашими литовськими колегами", - йдеться в дописі. 

Шмигаль додав, що делегація міністрів на чолі з Прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом прибула сьогодні до Києва.

За його словами, під час міжурядових консультацій очікується обговорення: обороноздатності та безпеки Європи, членства України в ЄС та НАТО, програми відновлення, подальшого посилення санкцій проти рф, питання конфіскації заморожених активів рф, економічної та торговельної співпраці між Україною та Литвою.

"Для мене є привілеєм і честю бути в Києві під час мого першого візиту на посаді прем'єр-міністра Литви. Біля київської Стіни пам'яті, разом з моїм Кабінетом міністрів, я віддав шану загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям за свободу своєї країни, а тим самим - за свободу Європи", - заявив прем’єр Литви. 

Обидві сторони очікують на плідний і конструктивний діалог.

Тиждень тому стало відомо, що новий уряд Литви планує відвідати Київ.

 

ЛитвавізитурядУкраїна

Останні матеріали

Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється