Новий уряд Литви планує відвідати Київ
Литовський уряд, який напередодні офіційно розпочав роботу, планує відвідати Україну з візитом вже наступного тижня.
Про це заявив литовський прем’єр Гінтаутас Палуцкас, пише литовський мовник LRT.
Очільник уряду Литви розказав про можливість такого візиту йшлося під час його розмови з українським колегою Денисом Шмигалем.
"Вчора під час моєї розмови з українським прем'єр-міністром не тільки я, але й уряд отримав запрошення відвідати Україну 20 грудня, і такий візит планується", – сказав Палуцкас.
Він додав, що наразі узгоджуються логістичні деталі і питання безпеки.
"Але візит точно відбудеться", – запевнив він.
Палуцкас раніше у четвер заявляв, що його уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і буде повністю підтримувати Україну.
"Ми будемо підтримувати Україну до перемоги і після неї. Ми будемо надавати повну підтримку Україні в її прагненні прискорити членство в ЄС і НАТО", – йдеться в програмі уряду, яка була схвалена парламентом у четвер.