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Новий уряд Литви планує відвідати Київ

13 грудня 2024, 16:11
Новий уряд Литви планує відвідати Київ
Фото: news.mail.ru
Поки узгоджуються логістичні деталі і питання безпеки.

Литовський уряд, який напередодні офіційно розпочав роботу, планує відвідати Україну з візитом вже наступного тижня.

Про це заявив литовський прем’єр Гінтаутас Палуцкас, пише литовський мовник LRT.

Очільник уряду Литви розказав про можливість такого візиту йшлося під час його розмови з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Вчора під час моєї розмови з українським прем'єр-міністром не тільки я, але й уряд отримав запрошення відвідати Україну 20 грудня, і такий візит планується", – сказав Палуцкас.

Він додав, що наразі узгоджуються логістичні деталі і питання безпеки.

"Але візит точно відбудеться", – запевнив він.

Палуцкас раніше у четвер заявляв, що його уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і буде повністю підтримувати Україну.

"Ми будемо підтримувати Україну до перемоги і після неї. Ми будемо надавати повну підтримку Україні в її прагненні прискорити членство в ЄС і НАТО", – йдеться в програмі уряду, яка була схвалена парламентом у четвер.

 
ЛитвавізитУкраїна

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