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Литва допоможе Україні експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею

20 квітня 2023, 12:57
Литва допоможе Україні експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею
Фото: з вільного доступу
Уряд Литви готовий допомогти Україні в експорті до 1 млн тонн зерна залізницею після того, як Польща тимчасово заборонила імпорт.

Відповідну заяву зробив міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте.

Про це пише литовська VZ.

"Клайпедський порт і Литовські залізниці можуть відіграти важливу роль у створенні імпульсу, щоб допомогти Польщі вирішити ситуацію, що склалася, і гарантувати експорт зерна за межі ЄС. Литва може допомогти безпечно перевезти залізницею з України до 1 млн тонн зерна. Це було б реальним рішенням для України і допомогою для Польщі", - йдеться в матеріалі. 

Президент Асоціації литовських морських вантажних компаній Вайдотас Шилейко додав, що Клайпедський порт здатний переробляти понад 1 млн тонн зерна на рік. Проте  через складну логістику більше ввозити не має змоги.

"Литовські залізниці почали перевозити невеликі обсяги українського зерна через Польщу до порту Клайпеди в травні минулого року. Основна проблема тут - різні залізничні калібри: Україна і Литва досі використовують російські калібри, а Польща - європейські, це означає, що рухомий склад доводиться міняти на кордоні", - сказав президент Асоціації.

Вчора Чехія закликала Європейську комісію активувати початкові коридори для експорту українського зерна.

ЛитвазерноУкарїнаеспорт

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