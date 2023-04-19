Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Чехія закликала Європейську комісію активувати початкові коридори для експорту українського зерна

19 квітня 2023, 20:20
Чехія закликала Європейську комісію активувати початкові коридори для експорту українського зерна
Фото: ukrinform.ua
Зростаючий український експорт на європейські ринки замінив чеський експорт.

Чеська сільськогосподарська асоціація заявила про те, що зростаючий український експорт на європейські ринки замінив чеський експорт, через що фермери мають на складах 2,6 млн. тонн зерна, що на 40 відсотків більше зерна, ніж рік тому.

Про це повідомляє Reuters.

Зерно з України, призначене для ринків Африки та Близького Сходу, наповнило європейські сховища. І існує небезпека, що Чехії не вистачить складських приміщень для цьогорічного нового врожаю.

"Асоціація сільського господарства закликає міністерство сільського господарства та Європейську комісію швидко активувати початкові коридори, щоб українське зерно експортувалося туди, куди воно спочатку призначалося", - йдеться у заяві.

Хоча експорт українського зерна до Чеської Республіки різко зріс, минулого року він все ще складав трохи менше 4000 тонн, що становить невелику частку від загального обсягу виробництва в Чехії, що становить близько 4,8 мільйона тонн.

Асоціація заявила, що чеські елеватори переважно були заповнені місцевим зерном, яке не експортувалося на інші європейські ринки.

"Проблема у бункерах в інших частинах Європи. Раніше туди експортували чеську пшеницю, а тепер її замінила українська пшениця", - йдеться у коментарях.

Асоціація заявила, що її опитування виробників показало, що їх запаси пшениці становлять 1,6 млн тонн порівняно з 1 млн роком раніше. Сюди не входять склади, що у віданні торговців та підприємств харчової промисловості.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія запропонувала рішення щодо проблеми фермерів Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини, які постраждали від імпорту зерна з України.

експортЧехіязерно

Останні матеріали

Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Політика
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 13:13
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Політика
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 10:03
Водка, Шольц і
Бізнес & Фінанси
Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 16:13
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Політика
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 13:06
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Cуспільство
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 10:19
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється