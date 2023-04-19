Чехія закликала Європейську комісію активувати початкові коридори для експорту українського зерна

Зростаючий український експорт на європейські ринки замінив чеський експорт.

Чеська сільськогосподарська асоціація заявила про те, що зростаючий український експорт на європейські ринки замінив чеський експорт, через що фермери мають на складах 2,6 млн. тонн зерна, що на 40 відсотків більше зерна, ніж рік тому.

Про це повідомляє Reuters.

Зерно з України, призначене для ринків Африки та Близького Сходу, наповнило європейські сховища. І існує небезпека, що Чехії не вистачить складських приміщень для цьогорічного нового врожаю.

"Асоціація сільського господарства закликає міністерство сільського господарства та Європейську комісію швидко активувати початкові коридори, щоб українське зерно експортувалося туди, куди воно спочатку призначалося", - йдеться у заяві.

Хоча експорт українського зерна до Чеської Республіки різко зріс, минулого року він все ще складав трохи менше 4000 тонн, що становить невелику частку від загального обсягу виробництва в Чехії, що становить близько 4,8 мільйона тонн.

Асоціація заявила, що чеські елеватори переважно були заповнені місцевим зерном, яке не експортувалося на інші європейські ринки.

"Проблема у бункерах в інших частинах Європи. Раніше туди експортували чеську пшеницю, а тепер її замінила українська пшениця", - йдеться у коментарях.

Асоціація заявила, що її опитування виробників показало, що їх запаси пшениці становлять 1,6 млн тонн порівняно з 1 млн роком раніше. Сюди не входять склади, що у віданні торговців та підприємств харчової промисловості.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія запропонувала рішення щодо проблеми фермерів Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини, які постраждали від імпорту зерна з України.