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ПОЛІТИКА

Єврокомісія хоче дозволити лише транзит українського зерна до третіх країн

19 квітня 2023, 18:23
Єврокомісія хоче дозволити лише транзит українського зерна до третіх країн
Фото: з вільного доступу
Цей захід може бути запроваджено протягом 24 годин, щойно європейські інституції отримають згоду України.

Єврокомісія запропонувала рішення щодо проблеми фермерів Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини, які постраждали від імпорту зерна з України.

Про це повідомляє "Вільна Європа".

Документ, вивчений виданням, свідчить, що Єврокомісія попросить п'ять країн Європейського союзу, які постраждали від цін на українське зерно, дозволити тільки транзит зерна в інші країни світу, без продажу продукції на своїй території.

Законопроєкт, що обговорюється в Брюсселі, звужує коло продуктів, щодо яких буде укладено угоду, до пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. І обмежує період до 30 червня.

Міністри, відповідальні за торгівлю з п'яти країн ЄС, які повністю або частково заборонили поставки українського зерна, зустрінуться сьогодні в Брюсселі з українськими чиновниками, щоб обговорити рішення, запропоноване Європейською комісією, повідомляють джерела "Вільної Європи".

За їхніми словами, європейська влада запропонує, щоб вантажі були або опечатані, або відслідковувалися за допомогою GPS, щоб можна було продемонструвати, що продукція не була розпакована під час транзиту і не вплинула на місцеві ринки в державах, через які вона пройшла.

Цей захід може бути запроваджено протягом 24 годин, щойно європейські інституції отримають згоду України, йдеться в документі. Ці продукти менші, ніж ті, що були в забороненому списку польського уряду від 15 квітня, до якого також входили борошно, яйця та куряче м'ясо.

Брюссельська влада сподівається, що після ухвалення цього надзвичайного заходу на рівні ЄС країни Східної Європи відмовляться від заходів, що забороняють транзит зернових.

Нагадаємо, 18 квітня Україна домовилася з Польщею про поновлення транзиту продовольства через територію країни.

Єврокомісіязерно

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