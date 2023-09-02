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Литва може переглянути правила надання посвідок на проживання білорусам

02 вересня 2023, 17:08
Литва може переглянути правила надання посвідок на проживання білорусам
Фото: news.mail.ru
Президент Литви Гітанас Науседа пропонує переглянути правила надання посвідок на проживання в країні громадянам білорусі.

Про це повідомляє телерадіокомпанія LRT.

Президент вніс питання перегляду правил надання посвідок на розгляд осінньої сесії Сейму.

Науседа вважає, що для безпеки жителів Литви необхідно переглянути порядок, за якого у громадян білорусі залишається більше можливостей, порівняно з громадянами росії, для в'їзду до Литви і отримання в країні тимчасової посвідки на проживання.

"Сподіваюся, що знову повернуться до правового статусу пересування громадян білорусі та росії через наш кордон, статусу їхньої посвідки на проживання в Литві. Сьогодні ми живемо в напруженій атмосфері, коли нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій, можливих спроб дестабілізувати нашу внутрішньополітичну ситуацію. Вона дійсно крихка. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб люди в нашій країні могли жити безпечно", – заявив литовський президент.

Проте в проєкті, який був внесений на осінню сесію, немає поправок, що стосуються уніфікації правил для громадян росії і білорусі.

Днями Литва заявила про збільшення контрабанди після закриття кордонів із білоруссю.
РосіяБілорусьЛитвапосвідки на проживання

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