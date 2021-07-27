Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації і можливо оголосити надзвичайний стан
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що її міністерство пропонує уряду ввести надзвичайний стан в прикордонних самоврядуваннях. Йдеться про ділянку кордону з Білоруссю.
Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
 
За її словами, міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз вона оцінюється.
 
"МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації і можливо оголосити надзвичайний стан", - заявила міністр.
 
За її словами, слід оцінити безліч факторів.
 
"Оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти подібно рішення в односторонньому порядку", - додала Білотайте.
 
Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
 
Раніше прем'єр-міністр Литви Ингрида Шимон оголосила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, а також говорила, що на кордон відправлять додаткові війська.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2021 14:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.