ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що її міністерство пропонує уряду ввести надзвичайний стан в прикордонних самоврядуваннях. Йдеться про ділянку кордону з Білоруссю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації і можливо оголосити надзвичайний стан
Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За її словами, міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз вона оцінюється.
"МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації і можливо оголосити надзвичайний стан", - заявила міністр.
За її словами, слід оцінити безліч факторів.
"Оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти подібно рішення в односторонньому порядку", - додала Білотайте.
Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Раніше прем'єр-міністр Литви Ингрида Шимон оголосила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, а також говорила, що на кордон відправлять додаткові війська.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2021 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- ВІДЕО Міжнародні військові навчання Sea Breeze закінчилися
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі