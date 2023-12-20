Литва надала нову військову допомогу Україні

Сьогодні до Збройних сил України прибула нова партія військової допомоги від Литви.

Про це Міноборони балтійської країни написало в X (Twitter).

"Збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків", - йдеться в дописі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розказав, що різноманітне польове спорядження особливо необхідне військам у зимовий період.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокого агресора. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", - длодав він.

Окрім постійної передачі військової техніки та спорядження, Литва також активно тренує українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.

Востаннє допомога від крахни приходила місяць тому, тоді Литва передала Україні новий пакет військової допомоги.