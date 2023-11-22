Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Зазначається, що Литовськими збройними силами було доставлено в Україну 3 млн одиниць боєприпасів.

Литва сьогодні, 22 листопада, доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви.

Зазначається, що Литовськими збройними силами було доставлено в Україну 3 млн одиниць боєприпасів калібру 7,62х51 мм.

Також українська армія отримала системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

"Наша прихильність наданню допомоги Україні залишається непохитною", - додали в Міноборони Литви.

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

Нещодавно міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні. Вона стосується безпеки та оборони критичних потреб. Вартість допомоги становить 100 мільйонів доларів.