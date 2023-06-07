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Литва надасть допомогу Україні через руйнування дамби ГЕС

07 червня 2023, 14:26
Литва надасть допомогу Україні через руйнування дамби ГЕС
Фото: з вільного доступу
Уряд Литви оголосив про наміри відправити гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.

Таку заяву зробила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. 

Про це пише LRT.

"Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні", – сказала політикиня.

Литва має намір передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.

Крім того, Литва готується до можливого збільшення кількості біженців з України.

Раніше Франція оголосила, що готова допомогти Україні подолати наслідки руйнування Каховської ГЕС.
ЛитваГЕС

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