Литва надасть допомогу Україні через руйнування дамби ГЕС

Уряд Литви оголосив про наміри відправити гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.

Таку заяву зробила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Про це пише LRT.

"Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні", – сказала політикиня.

Литва має намір передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.

Крім того, Литва готується до можливого збільшення кількості біженців з України.