Литва надасть допомогу Україні через руйнування дамби ГЕС
07 червня 2023, 14:26
Фото: з вільного доступу
Уряд Литви оголосив про наміри відправити гуманітарну допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.
Таку заяву зробила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Про це пише LRT.
"Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні", – сказала політикиня.
Литва має намір передати Україні 30 наметів, 240 розкладних ліжок і 50 тисяч євро фінансової допомоги.
Крім того, Литва готується до можливого збільшення кількості біженців з України.Раніше Франція оголосила, що готова допомогти Україні подолати наслідки руйнування Каховської ГЕС.