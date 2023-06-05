Литва надасть Україні мільйони одиниць боєприпасів

Уряд Литви готує новий пакет допомоги для України, куди увійдуть боєприпаси і засоби боротьби з дронами.

Про це написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони", – повідомив міністр.

Він додав, що через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, Литва оголосить більше інформації про підтримку.

Днями стало відомо, що Австралія в липні оголосить новий пакет військової допомоги Україні.