Литва надасть Україні мільйони одиниць боєприпасів
05 червня 2023, 14:59
Фото: з вільного доступу
Уряд Литви готує новий пакет допомоги для України, куди увійдуть боєприпаси і засоби боротьби з дронами.
Про це написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.
"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони", – повідомив міністр.
Він додав, що через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, Литва оголосить більше інформації про підтримку.
Днями стало відомо, що Австралія в липні оголосить новий пакет військової допомоги Україні.