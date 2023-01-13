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Литва нагородила Зеленського Премією Свободи

13 січня 2023, 16:10
Литва нагородила Зеленського Премією Свободи
Джерело: lrt.lt
Сейм Литви нагородив президента України Володимира Зеленського Премією Свободи.

Про це повідомив телеканал LRT.

Зазначається, що нагороду від імені президента прийняв посол України у Литві Петро Бешта, після цього Зеленський виступив перед парламентаріями, прем'єр-міністром і президентом по відеозв'язку.

Глава Литви Ґітанас Науседа привітав українського колегу і наголосив, що Премія Свободи призначена для всього українського народу.

"Ця людина вже стала своєрідним символом... Його лідерство, його сила волі надихали всіх – і тих, хто безпосередньо брав участь у зоні бойових дій, і тих, хто стояв поруч, – зробити хоч трохи більше, щоб ця страшна війна швидше закінчилася і росія надовго засвоїла урок, що зло, підлість, примус, сила не допоможуть рф реалізувати її цілі, що прагнення до свободи є сильнішим, а свобода завжди перегає пітьму", – заявив Науседа після церемонії.

Литовський сейм заснував Премію Свободи для оцінки досягнень і внеску окремих осіб та організацій у захист прав людини, розвиток демократії, просування транскордонного співробітництва і боротьбу за вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи.

Її вручають щороку на урочистому засіданні парламенту 13 січня у День захисників свободи Литви.

Нагадаємо, що Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців.

Литвазеленськийнагорода

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