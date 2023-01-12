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Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців

12 січня 2023, 16:03
Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців
Фото: з вільного доступу
Литва отримає від Євросоюзу 10 мільйонів євро, які підуть на витрати пов’язані з українськими біженцями.

Про це йдеться у заяві Міністерства соціального захисту Литви, повідомляє LRT.

"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви з прийому біженців зросли", - зазначається у заяві.

Щоб фінансувати проєкти з інтеграції біженців міністерство планує підписати угоди про співпрацю із самоврядуваннями та адміністраціям. Зазначається, що  пріоритет надаватиметься проєктам послуг: наприклад, спрямованим на подолання стресу через вимушену міграцію, тим, що фокусуються на правах жінок, а також на просуванні підприємництва.

"Муніципальні адміністрації, які співпрацюють з Центром прийому біженців і створюють місця тимчасового розміщення, матимуть право на додаткове фінансування для підключення цих об'єктів до мереж та на інші витрати", - додали у виданні.

Нагадаємо, Литва надасть Україні системи ППО і зенітні установки.

ЄврокомісіяЛитвабіженцідопомога

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