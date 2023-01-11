Литва надасть Україні системи ППО і зенітні установки

Литва має намір спрямувати в Україну системи протиповітряної оборони і зенітні установки.

Про це заявив лідер Литви Гітанас Науседа на спільному з українським президентом Володимиром Зеленським та главою Польщі Анджеєм Дудою брифінгу за підсумками зустрічі у Львові, повідомляє LIGA.net.

"Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки", – сказав Науседа.

Поки не відомо, які саме засоби протиповітряної оборони мав на увазі литовський президент, говорячи про нову оборонну підтримку нашої держави.

Нагадаємо, в рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard, заявив під час візиту до Львова 11 січня польській президент Анджей Дуда.