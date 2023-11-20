Литва наслідує приклад Латвії: конфісковує автомобілі з російськими номерами

Це не поширюється на автомобілі, які прямують транзитом у Калінінград.

Литва з 11 березня планує конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які заїхали в країну до 11 вересня. Їх можуть передавати Україні.

Про це пише LNK.

"Їм дається перехідний період до 11 березня, щоб вивезти ці машини. Якщо вони цього не зроблять, то машину затримають і вилучать, або буде супровід до кордону і вона виїде", – стверджує голова Комітету національної безпеки і оборони Лаурінас Кашчюнас.

Зазначається, що виняток зробили лише для автомобілів, які прямують транзитом у Калінінград.

При підготовці до конфіскації Литва керується рекомендаціями Єврокомісії. Однак Європарламент заявив, що країни ЄС повинні припинити конфіскацію автомобілів на російських номерах, оскільки це “дискредитує” санкції проти росії.

Нагадаємо, що з 12 вересня Латвія та Литва перестали впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією. А 13 вересня у МЗС Естонії також заявили, що вводять заборону і «не можуть допомагати громадянам країни-агресора користуватися благами свободи та демократії, доки Росія продовжує геноцид в Україні».

16 вересня у Фінляндії також заборонили в’їзд російських автомобілів. Зазначається, що обмеження стосуватимуться і російських автомобілів, які вже знаходяться у Фінляндії. Навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території країни.