Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва наслідує приклад Латвії: конфісковує автомобілі з російськими номерами

20 листопада 2023, 09:32
Литва наслідує приклад Латвії: конфісковує автомобілі з російськими номерами
Фото: Getty Images
Це не поширюється на автомобілі, які прямують транзитом у Калінінград.

Литва з 11 березня планує конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які заїхали в країну до 11 вересня. Їх можуть передавати Україні.

Про це пише LNK.

"Їм дається перехідний період до 11 березня, щоб вивезти ці машини. Якщо вони цього не зроблять, то машину затримають і вилучать, або буде супровід до кордону і вона виїде", – стверджує голова Комітету національної безпеки і оборони Лаурінас Кашчюнас.

Зазначається, що виняток зробили лише для автомобілів, які прямують транзитом у Калінінград.

При підготовці до конфіскації Литва керується рекомендаціями Єврокомісії. Однак Європарламент заявив, що країни ЄС повинні припинити конфіскацію автомобілів на російських номерах, оскільки це “дискредитує” санкції проти росії. 

Нагадаємо, що з 12 вересня Латвія та Литва перестали впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією. А 13 вересня у МЗС Естонії також заявили, що вводять заборону і «не можуть допомагати громадянам країни-агресора користуватися благами свободи та демократії, доки Росія продовжує геноцид в Україні».

16 вересня у Фінляндії також заборонили в’їзд російських автомобілів. Зазначається, що обмеження стосуватимуться і російських автомобілів, які вже знаходяться у Фінляндії. Навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території країни.

Литвасанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється