Литва не підтверджує переміщення "вагнерівців" до білорусі

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що немає підтвердження інформації про переміщення до білорусі найманців ПВК "Вагнер" чи створення для них таборів.

Про це повідомляє LRT.

"Ми точно не маємо такої інформації, яка могла би бути підтверджена даними розвідки. А якщо у нас цього немає, то, як правило, цього ще немає. Ми не прогнозуємо майбутнє, ми не пишемо сценарії", – заявив Анушаускас.

Він наголосив, що вірити тому, що говорить президент росії путін, не можна, тож потрібно реагувати не на його слова, а на реальність.

Силові відомства Литви узгодили оновлений план захисту кордону, метою якого є оперативне і пропорційне реагування на загрози національній безпеці, забезпечення комплексних заходів та координації – як інституційної всередині Литви, так і міжнародної.

Раніше стало відомо, що путін подякував "вагнерівцям" і дозволив їм "піти у білорусь".