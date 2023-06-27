Литва не підтверджує переміщення "вагнерівців" до білорусі
Про це повідомляє LRT.
"Ми точно не маємо такої інформації, яка могла би бути підтверджена даними розвідки. А якщо у нас цього немає, то, як правило, цього ще немає. Ми не прогнозуємо майбутнє, ми не пишемо сценарії", – заявив Анушаускас.
Він наголосив, що вірити тому, що говорить президент росії путін, не можна, тож потрібно реагувати не на його слова, а на реальність.
Силові відомства Литви узгодили оновлений план захисту кордону, метою якого є оперативне і пропорційне реагування на загрози національній безпеці, забезпечення комплексних заходів та координації – як інституційної всередині Литви, так і міжнародної.
Раніше стало відомо, що путін подякував "вагнерівцям" і дозволив їм "піти у білорусь".