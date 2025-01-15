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Литва не виключає можливості відправки військ в Україну на прохання Києва

15 січня 2025, 13:13
Литва не виключає можливості відправки військ в Україну на прохання Києва
Фото: з вільного доступу
У майбутньому Вільнюс обговорив б із союзниками, партнерами та Україною те, як це виглядатиме.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що якщо Україна звернеться до деяких західних країн, включно з Литвою, з проханням щодо введення військ, то Вільнюс обговорить це питання з союзниками.

Про це він сказав у інтерв’ю литовському мовнику LRT

Будріс сказав, що в такому випадку Литва обговорила б із союзниками, партнерами та Україною те, як це виглядатиме.

"Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості", – сказав міністр. 

За його словами, Литва була постачальником безпеки в регіоні, роблячи свій внесок не лише дипломатичним шляхом, але й іншими засобами.

"Так само ми повинні зараз говорити про те, як це буде виглядати, виходячи з дуже чіткої і конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США, що Литва є постачальником безпеки в регіоні, а не тільки реципієнтом. Якщо постане питання, я не сумніваюся, що литовський прапор буде там", – підсумував міністр закордонних справ Литви.

Раніше ми повідомляли, що Литва передасть Україні 4500 дронів.

 

Литвапідтримка України

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