Литва передасть Україні 4500 дронів

Також уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

Литва планує передачу 4500 безпілотників для України. Їх загальна вартість становить 5 мільйонів євро.

Про це міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне написала у Twitter.

"Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4 500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", - написала Шакалієне.

Також уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки. Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.

Раніше повідомлялось, що литовські безпілотники, які мали бути відправлені в Україну ще до кінця 2024 року, досі перебувають на армійських складах. Литовські політики кажуть, що в затримці винна бюрократія.