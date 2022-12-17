Литва не застосовуватиме винятків до санкцій проти росії - глава МЗС

Литва має право не застосовувати винятки, передбачені дев'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії, і скористається ним.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише видання Delfi.

"Компроміс було знайдено, він дозволяє Литві дуже просто не застосовувати ці винятки. Таке саме право має і будь-яка інша держава", - сказав Ландсбергіс на засіданні ради партії "Союзу Вітчизни - християнських демократів Литви" у суботу.

"Литва скористається цією можливістю, наданою Єврокомісією, і не надасть винятків сотням олігархів або, принаймні, тим, хто справді перебуває в Литві, має гроші або компанії в Литві", - додав політик.