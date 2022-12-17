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CУСПІЛЬСТВО

Литва не застосовуватиме винятків до санкцій проти росії - глава МЗС

17 грудня 2022, 16:34
Литва не застосовуватиме винятків до санкцій проти росії - глава МЗС
Фото: news.mail.ru
Литва має право не застосовувати винятки, передбачені дев'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії, і скористається ним.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише  видання Delfi.
 
"Компроміс було знайдено, він дозволяє Литві дуже просто не застосовувати ці винятки. Таке саме право має і будь-яка інша держава", - сказав Ландсбергіс на засіданні ради партії "Союзу Вітчизни - християнських демократів Литви" у суботу. 
 
"Литва скористається цією можливістю, наданою Єврокомісією, і не надасть винятків сотням олігархів або, принаймні, тим, хто справді перебуває в Литві, має гроші або компанії в Литві", - додав політик. 
 
Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила черговий пакет санкцій проти москви через вторгнення в Україну. Обмеження стосуватимуться військово-промислового комплексу, телеканалів, банків і надання консалтингових послуг. компаніям із РФ.

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