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Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні на €41 млн

24 серпня 2023, 16:15
Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні на €41 млн
Фото: з вільного доступу
До пакета увійдуть ракетні установки NASAMS, боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти радарів морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидрони.

Про це повідомило литовське Міністерство оборони

"Внесок Литви в боротьбу за свободу України вже становить мільйони боєприпасів і тисячі одиниць зброї, а як віддачу було здобуто цінні уроки й укріплено оборону Литви. Литва продовжує надавати незмінну підтримку Україні, яка сьогодні відзначає 32-гу річницю своєї незалежності, а загальний обсяг військової допомоги, наданої Україні від початку війни, вже перевищив пів мільярда євро", - заявив міністр оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.

За 7 місяців цього року Литва поставила Україні гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

"Литва також надає експертні консультації, вносить кошти до міжнародних фондів підтримки України, сприяє навчанню українських солдатів, проводить для них курси, а литовські військові інструктори беруть участь в операції Interflex, під час якої разом з іншими союзниками з НАТО навчають українських солдатів тонкощів ведення бою", - додали в литовському міністерстві. 

Крім того,: лікувально-реабілітаційних закладів Литви надійшло майже 200 поранених українських військовослужбовців, планується прийняти ще більше.

Нагадаємо, що Литва допускає закриття кордону з росією.
ЛитвадопомогаNASAMS

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