Литва допускає закриття кордону з росією
Про це пише LRT.
"У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з російською федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові", - заявила міністр МВС.
Білотайте вважає, що наразі важко сказати, чи буде кордон з росією автоматично закритий в разі повного закриття кордону з білоруссю.
"На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації", – сказала Білотайте.Раніше стало відомо, що Литва закриє два пункти перетину кордону з білоруссю.