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Литва допускає закриття кордону з росією

18 серпня 2023, 11:23
Литва допускає закриття кордону з росією
Фото: Getty Images
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте допускає можливість закриття кордону з росією.

Про це пише LRT.

"У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з російською федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові", - заявила міністр МВС.

Білотайте вважає, що наразі важко сказати, чи буде кордон з росією автоматично закритий в разі повного закриття кордону з білоруссю.

"На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації", – сказала  Білотайте.

Раніше стало відомо, що Литва закриє два пункти перетину кордону з білоруссю.
ЛитвакордонРосія

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