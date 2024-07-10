Литва оштрафувала криптовалютну компанію на рекордну суму через порушення санкцій

Штраф може бути оскаржений.

Литва оштрафувала криптовалютну компанію Payeer на рекордні 9,3 мільйона євро (10,1 мільйона доларів) за порушення санкцій та відмивання грошей за участю російських клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Payeer дозволяла російським клієнтам здійснювати транзакції в рублях рф, переказуючи їх з російських банків, на які поширюються санкції Європейського Союзу", - йдеться в заяві Служби розслідування фінансових злочинів Литви.

"російським фізичним та юридичним особам надавалась можливість отримати криптовалютний гаманець, послуги з управління рахунком або зберігання криптовалюти", - зазначається в заяві.

Литва зарекомендувала себе як центр для стартапів у сфері фінансових технологій протягом останнього десятиліття. Але зараз влада країни намагається скоротити кількість криптофірм за допомогою нового плану ліцензування, щоб запобігти зловживанню цифровими активами для відмивання грошей або обману інвесторів.

Зареєстрована в Литві компанія Payeer була оштрафована на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Штраф може бути оскаржений.

Нагадаємо, в кінці червня країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії.