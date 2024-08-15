Литва передала Києву новий пакет військової допомоги

До України прибули відправлені Литвою навантажувачі, причепи і розкладні ліжка.

Сьогодні, 15 серпня, в рамках військової підтримки української армії в Україну прибула військова допомога.

Про це повідомилал пресслужба Міноборони Литви.

Загалом цього місяця до України будуть відправлені 14 бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні протидронові глушники, всюдиходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди та інше обладнання і спорядження.

У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді та інше військове забезпечення.

Днями ми писали, що Литва надасть Україні новий великий пакет військової допомоги.