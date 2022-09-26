RSS
НОВИНИ

Литва передала Україні пів сотні бронетранспортерів M113

Литва надала Україні пів сотні одиниць бронетранспортерів M113. Вільнюс продовжить надалі підтримувати українських військових.
Литва передала Україні пів сотні бронетранспортерів M113 Фото: news.mail.ru

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.

"Щодо військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113", - заявив міністр.

Очільник Міноборони запевнив, що Литва буде і в майбутньому надавати Україні військову допомогу. За його словами, всі постачання техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює з союзниками НАТО.

"Наша армія - це армія НАТО, її боєздатність також є важливою для наших союзників. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, при чому із союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко", - пояснив Анушаускас.

Раніше повідомлялось, що Литва привела війська у підвищену бойову готовність через мобілізацію в рф.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2022 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.