Литва передала Україні пів сотні бронетранспортерів M113

Литва надала Україні пів сотні одиниць бронетранспортерів M113. Вільнюс продовжить надалі підтримувати українських військових.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.

"Щодо військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113", - заявив міністр.

Очільник Міноборони запевнив, що Литва буде і в майбутньому надавати Україні військову допомогу. За його словами, всі постачання техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює з союзниками НАТО.

"Наша армія - це армія НАТО, її боєздатність також є важливою для наших союзників. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, при чому із союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко", - пояснив Анушаускас.

Раніше повідомлялось, що Литва привела війська у підвищену бойову готовність через мобілізацію в рф.