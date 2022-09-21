НОВИНИМіністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про рішення привести війська у підвищену бойову готовність після того, як президент росії Путін оголосив про часткову мобілізацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва привела війська у підвищену бойову готовність через мобілізацію в рф
Фото: ru.delfi.lt
Про це Анушаускас написав у Twitter.
Країна намагається запобігти будь-яким провокаціям з боку рф.
"Оскільки військова мобілізація росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку рф", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації.
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21 09 2022 14:20 МЕДІА
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