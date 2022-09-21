Литва привела війська у підвищену бойову готовність через мобілізацію в рф

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про рішення привести війська у підвищену бойову готовність після того, як президент росії Путін оголосив про часткову мобілізацію.

Фото: ru.delfi.lt

Про це Анушаускас написав у Twitter. Країна намагається запобігти будь-яким провокаціям з боку рф. "Оскільки військова мобілізація росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку рф", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялось, що Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію