Литва передала Україні потужний автотрансформатор
Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.
Про це повідомляє Міненерго.
За даними прес-служби, він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.
Україна надіслала запит, а міністр енергетики Литви Дайнюсос Крейвіс оперативно відреагував на нього, після чого Литва передала потрібне обладнання.
"Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, США нададуть Україні понад $10 мільярдів допомоги вже до вересня.