Литва передала Україні потужний автотрансформатор

Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

Про це повідомляє Міненерго.

За даними прес-служби, він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Україна надіслала запит, а міністр енергетики Литви Дайнюсос Крейвіс оперативно відреагував на нього, після чого Литва передала потрібне обладнання.

"Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США нададуть Україні понад $10 мільярдів допомоги вже до вересня.