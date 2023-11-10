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Литва передала Україні системи запуску ракет NASAMS

10 листопада 2023, 19:17
Литва передала Україні системи запуску ракет NASAMS
Фото: news.mail.ru
Найближча планова військова підтримка включає боєприпаси для гранатометів, транспортні засоби та різноманітне обладнання, необхідне для зимового сезону.

В Україну прибула партія допомоги від Литви. Зокрема, установки ППО NASAMS.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

У червні цього року Агентство оборонних ресурсів при міністерстві підписало контракт із норвезькою компанією Kongsberg на закупівлю установок NASAMS. Також українські військові встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, шоб управляти цими ЗРК.

Крім NASAMS Литва також передала транспортні засоби, необхідні екіпажам ППО. Значний внесок у цей пакет підтримки Литви зробило Міністерство оборони Норвегії, яке додатково передало Україні допоміжне обладнання для систем запуску ракет та центрів управління вогнем.

Загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить близько пів мільярда євро. Найближча планова військова підтримка включає боєприпаси для гранатометів, транспортні засоби та різноманітне обладнання, необхідне для зимового сезону.

Також Литва передала нині партію генераторів і засобів для боротьби з дронами. 

Країна вже розробила довгостроковий план підтримки нашої держави, повідомили в міністерстві. Нові 200 мільйонів євро підтримки заплановано на 2024-2026 роки. 

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