Литва передасть Україні NASAMS

Уряд Литви незабаром передасть Україні ракетні комплекси NASAMS, антидронове обладнання, ліжка і багато іншого забезпечення.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Литви.

Литва надає постійну військову підтримку Україні.

Вже цього року військова підтримка, яку передала Литва, включала вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів.

Крім військової допомоги Литва постійно активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Вчора Литва заявила, що закриває КПП на білоруському кордоні.