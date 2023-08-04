Литва закриває КПП на білоруському кордоні
Про це повідомляє LRT.
"Це один із заходів, щодо яких найближчим часом буде ухвалено рішення – закриття двох КПП", - заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс.
Він додав, що "їх назвуть трохи пізніше".
"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", – повідмоив Абрамавічюс.
За словами віце міністра, якщо одна країна вирішить закрити кордони, це не дасть жодних результатів – тільки погіршить ситуацію в інших країнах.Днями Литва також вручила ноту протесту білорусі у зв'язку з запуском другого блоку АЕС.