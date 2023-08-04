Матеріали:
Теми:

Литва закриває КПП на білоруському кордоні

04 серпня 2023, 13:11
Литва закриває КПП на білоруському кордоні
Фото: Getty Images
Уряд Литви ухвалив рішення про закриття двох КПП на кордоні з білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

"Це один із заходів, щодо яких найближчим часом буде ухвалено рішення – закриття двох КПП", - заявив  віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс.

Він додав, що "їх назвуть трохи пізніше".

"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", – повідмоив Абрамавічюс.

За словами віце міністра, якщо одна країна вирішить закрити кордони, це не дасть жодних результатів – тільки погіршить ситуацію в інших країнах.

Днями Литва також вручила ноту протесту білорусі у зв'язку з запуском другого блоку АЕС.
кордонБілорусьЛитваКПП

Останні матеріали

Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється