Литва закриває КПП на білоруському кордоні

Уряд Литви ухвалив рішення про закриття двох КПП на кордоні з білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

"Це один із заходів, щодо яких найближчим часом буде ухвалено рішення – закриття двох КПП", - заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс.

Він додав, що "їх назвуть трохи пізніше".

"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", – повідмоив Абрамавічюс.

За словами віце міністра, якщо одна країна вирішить закрити кордони, це не дасть жодних результатів – тільки погіршить ситуацію в інших країнах.