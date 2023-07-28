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ПОЛІТИКА

Литва вручила ноту протесту білорусі у зв'язку з запуском другого блоку АЕС

28 липня 2023, 19:19
Литва вручила ноту протесту білорусі у зв'язку з запуском другого блоку АЕС
Фото: news.mail.ru
Йдеться про ризики землетрусів, розташування сховищ радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива в білорусі, а також можливі екологічні проблеми.

Міністерство закордонних справ Литви передало мінську ноту протесту після того, як білорусь почала введення в експлуатацію другого енергоблоку білоруської атомної електростанції та збільшила його потужність.

Про це повідомляє BNS.

У ноті МЗС Литви наголошує, що білорусь не виконала рекомендації експертів Європейської групи регуляторів ядерної безпеки щодо стрес-тестів і не надала інформацію, необхідну для більш точної оцінки потенційного впливу білоруської АЕС на Литву.

Йдеться про ризики землетрусів, розташування сховищ радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива в білорусі, а також можливі екологічні проблеми, пов'язані з використанням води річки Неріс для охолодження реакторів білоруської АЕС.

Вільнюс закликав мінськ не вводити в експлуатацію другий енергоблок АЕС до вирішення проблем із безпекою і прозоро інформувати про реальну ситуацію на станції та пов’язані з нею інциденти.

Другий реактор білоруської АЕС почали запускати наприкінці 2022 року, а в квітні його потужність була збільшена з найнижчого контрольованого рівня (1%) до 40% від номінальної. У травні було офіційно оголошено про збільшення потужності до 50%.

13 липня на сайті білоруської АЕС з'явилося повідомлення про те, що потужність енергоблоку №2 збільшено до 100%. Комерційну експлуатацію енергоблоку в мінську планували розпочати в жовтні цього року.

Перша атомна електростанція в білорусі, побудована поблизу Литви, матиме два реактори однакової потужності – майже по 1,2 гігавата кожен – російського проєкту ВВЕР. Її будівництво розкритикували як Литва, так і міжнародні експерти через серйозні порушення.

 

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