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Литва перевірятиме всіх білорусів, які проживають у країні

28 лютого 2024, 10:49
Литва перевірятиме всіх білорусів, які проживають у країні
Фото: news.mail.ru
Департамент міграції Литви хоче перевірити 18 тисяч білорусів, які приїхали до країни ще до запровадження обмежень в 2022 році.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

білоруси, чиї дані планують перевірити, повинні будуть заповнити таку ж анкету, як і новоприбулі громадяни країни. 

"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", - заявила керівник  Департаменту міграції Евеліна Гудзінска.

Вона додала, що таких білорусів у Литві близько 18 тисяч, чиї дозволи на проживання дійсні.

В разі, якшо про людину виявлять негативну інформацію, Департамент міграції звертається до Департаменту державної безпеки.

"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з ДДБ. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", – сказала Гудзінскайте.

З листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в'їжджають до Литви, зобов'язані заповнити спеціальну анкету, щоб висловити свою думку про війну росії в Україні.

Також планується, що Литва в березні закриє два пункти пропуску на кордоні з білоруссю.

 

Литваперевіркабілоруси

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