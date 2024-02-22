Литва в березні закриє два пункти пропуску на кордоні з білоруссю

Влада Литви ухвалила рішення закрити два пункти пропуску на кордоні з білоруссю - "Лаворішкес" - "Райгардас" вже з 1 березня.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Після закриття цих двох КПП на кордоні з білоруссю продовжать працювати ще два пункти пропуску: "Мядинінкай" і "Шальчинінкай".

Разом з тим в Литві прийняли рішення про припинення пропуску пішоходів і велосипедистів через ці пункти пропуску.

Також має намір поступово скоротити кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

"Це рішення спрямоване на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушень міжнародних санкцій", - заявили в уряді Литви.

Крім того, в крахні ухвалили рішення обмежити посадку та висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті "Кена": припинити рух пішоходів і велосипедистів через державний кордон між білоруссю та Литвою.

Схожі пропозиція стосується і залізничного прикордонного пункту "Кібартай", який на кордоні Литви з Калінінградською областю росії.

Таке рішення було ухвалено, оскільки в цих пропускних пунктах у Литві висаджуються особи, які прямують транзитними поїздами до Калінінградської області і мають візи будь-якої іншої країни Євросоюзу.

"В Кені висаджуються або сідають на потяги близько 13 тисяч осіб на рік", - заявила мінсітерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Минулого року в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон з Білоруссю було проведено майже 3,9 мільйона перевірок: на 25,5% більше, ніж у 2022 році. 66% перевірених осіб були громадянами білорусі.

Громадяни Литви перетинали кордон 684 тисяч разів - на 13,4% менше, ніж у 2022 році.

Більшість громадян Литви проїхали через прикордонні пункти "Шальчинінкай" і "Лаворішкес".