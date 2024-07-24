Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща використовує залізничне сполучення Китаю в Європі, щоб керувати білоруссю

24 липня 2024, 10:21
Польща використовує залізничне сполучення Китаю в Європі, щоб керувати білоруссю
Фото: з вільних джерел
Варшава бореться з міграційною кризою на білоруському кордоні.

Польща пригрозила перекрити ключовий китайський залізничний експортний маршрут до Європейського Союзe, якщо Пекін не вплине на білорусь, щоб уповільнити наплив нелегальних мігрантів.

Зокрема польський президент Анджей Дуда використав свій державний візит у Китай наприкінці червня, щоб пов'язати питання міграції та транзиту вантажів на білоруському кордоні. Відтоді кількість нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Польщі значно скоротилася.

Про це пише Bloomberg.

Самопроголошений президент білорусі аляксандр лукашенка протягом останніх трьох років намагається створити надзвичайну міграційну кризу на 400-кілометровому кордоні своєї країни з Польщею. Напруженість зросла в травні, коли мігрант напав на польського прикордонника і вбив його, після чого уряд у Варшаві пообіцяв витратити близько 2,5 мільярдів доларів на укріплення кордону.

Оскільки вторгнення росії в Україну перекрило торговельні шляхи, білорусь стала єдиним залізничним сполученням для китайських товарів, що прямують до ЄС, з обсягом контейнерів, що збільшився на 89% у першому кварталі 2024 року.

Лукашенка зрадів стрибку у китайському залізничному транзиті, оскільки прагне компенсувати майже повну залежність білорусі від росії в питаннях дешевих енергоносіїв і кредитів.

Після повернення Дуди з Пекіна, Польща дала зрозуміти, що фактично припинить залізничний транзит через пункт пропуску Малашевичі на білоруському кордоні на 33 години, уповільнивши прикордонні та митні перевірки.

Поїздка польського президента до Китаю привернула увагу лукашенка. У своїй промові білоруський диктатор заявив, що Дуда "попросив Сі Цзіньпіна вплинути на лукашенка і путіна, щоб вони припинили потік мігрантів".

Міністерство закордонних справ Китаю у відповіді на запитання Bloomberg заявило, що Пекін "сподівається, що відповідні сторони зможуть належним чином вирішити розбіжності завдяки діалогу" і "забезпечити безпеку і безперебійну роботу міжнародних логістичних каналів".

Як повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, кількість нелегальних перетинів кордону з білорусі з початку червня впала на 70%.

ПольщаКитайБілорусьмігранти

Останні матеріали

Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється