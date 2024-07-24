Польща використовує залізничне сполучення Китаю в Європі, щоб керувати білоруссю

Варшава бореться з міграційною кризою на білоруському кордоні.

Польща пригрозила перекрити ключовий китайський залізничний експортний маршрут до Європейського Союзe, якщо Пекін не вплине на білорусь, щоб уповільнити наплив нелегальних мігрантів.

Зокрема польський президент Анджей Дуда використав свій державний візит у Китай наприкінці червня, щоб пов'язати питання міграції та транзиту вантажів на білоруському кордоні. Відтоді кількість нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Польщі значно скоротилася.

Про це пише Bloomberg.

Самопроголошений президент білорусі аляксандр лукашенка протягом останніх трьох років намагається створити надзвичайну міграційну кризу на 400-кілометровому кордоні своєї країни з Польщею. Напруженість зросла в травні, коли мігрант напав на польського прикордонника і вбив його, після чого уряд у Варшаві пообіцяв витратити близько 2,5 мільярдів доларів на укріплення кордону.

Оскільки вторгнення росії в Україну перекрило торговельні шляхи, білорусь стала єдиним залізничним сполученням для китайських товарів, що прямують до ЄС, з обсягом контейнерів, що збільшився на 89% у першому кварталі 2024 року.

Лукашенка зрадів стрибку у китайському залізничному транзиті, оскільки прагне компенсувати майже повну залежність білорусі від росії в питаннях дешевих енергоносіїв і кредитів.

Після повернення Дуди з Пекіна, Польща дала зрозуміти, що фактично припинить залізничний транзит через пункт пропуску Малашевичі на білоруському кордоні на 33 години, уповільнивши прикордонні та митні перевірки.

Поїздка польського президента до Китаю привернула увагу лукашенка. У своїй промові білоруський диктатор заявив, що Дуда "попросив Сі Цзіньпіна вплинути на лукашенка і путіна, щоб вони припинили потік мігрантів".

Міністерство закордонних справ Китаю у відповіді на запитання Bloomberg заявило, що Пекін "сподівається, що відповідні сторони зможуть належним чином вирішити розбіжності завдяки діалогу" і "забезпечити безпеку і безперебійну роботу міжнародних логістичних каналів".

Як повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, кількість нелегальних перетинів кордону з білорусі з початку червня впала на 70%.