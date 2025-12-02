Нідерланди посилили ППО Жешува для безпечної допомоги Україні

Через цей хаб проходить військова допомога Україні.

Нідерланди перекинули до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot і NASAMS для посилення захисту логістичного хабу НАТО в Жешуві — головного вузла, через який проходить військова допомога Україні.

Про це оголосило Міністерство оборони Нідерландів.

Розгортання відбулося 1 грудня і триватиме до 1 червня 2025 року. До Польщі направлено дві системи Patriot, одну NASAMS та близько 300 військовослужбовців. Підрозділ інтегрований із системами боротьби з безпілотниками, забезпечуючи багаторівневу ППО проти потенційних загроз: від балістичних та крилатих ракет до дронів, гелікоптерів і винищувачів.

Йдеться про захист центру NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), який координує постачання зброї союзників та підготовку українських військових. Через Жешув проходить значна частина озброєння, що надходить Україні.

У Гаазі підкреслили, що місія має три ключові цілі:

захист території НАТО;

стримування російської агресії;

гарантування стабільної військової підтримки України.

Також Нідерланди оголосили про закупівлю 100 радарів для виявлення дронів у компанії Robin Radar — технології, вже перевірені в умовах війни в Україні.