Нідерланди посилили ППО Жешува для безпечної допомоги Україні
Нідерланди перекинули до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot і NASAMS для посилення захисту логістичного хабу НАТО в Жешуві — головного вузла, через який проходить військова допомога Україні.
Про це оголосило Міністерство оборони Нідерландів.
Розгортання відбулося 1 грудня і триватиме до 1 червня 2025 року. До Польщі направлено дві системи Patriot, одну NASAMS та близько 300 військовослужбовців. Підрозділ інтегрований із системами боротьби з безпілотниками, забезпечуючи багаторівневу ППО проти потенційних загроз: від балістичних та крилатих ракет до дронів, гелікоптерів і винищувачів.
Йдеться про захист центру NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), який координує постачання зброї союзників та підготовку українських військових. Через Жешув проходить значна частина озброєння, що надходить Україні.
У Гаазі підкреслили, що місія має три ключові цілі:
-
захист території НАТО;
-
стримування російської агресії;
-
гарантування стабільної військової підтримки України.
Також Нідерланди оголосили про закупівлю 100 радарів для виявлення дронів у компанії Robin Radar — технології, вже перевірені в умовах війни в Україні.