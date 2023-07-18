Литва підготувалась до захисту від "вагнерівців" – Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Вільнюс має достатньо сил для реагування на потенційні дії найманців ПВК "Вагнер" з території білорусі.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише Delfi.

За його словами, Держрада з оборони ще до саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження плану прикриття кордону.

"Наразі їх достатньо. Безсумнівно, ми стежитимемо за ситуацією і, якщо буде потрібно рішення, обов'язково його ухвалимо в найкоротші терміни", – заявив Науседа.

"З огляду на те, що білорусь досить невелика держава, змінити плани та перекинути ПВК "Вагнер" до західних кордонів – справа кількох годин", – наголосив політик.