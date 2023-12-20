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ПОЛІТИКА

Литва планує підготувати 3,5 тисячі бійців ЗСУ

20 грудня 2023, 21:36
Литва планує підготувати 3,5 тисячі бійців ЗСУ
Згідно з програмами навчання, курси призначені для навчання українських військовослужбовців управлінню та обслуговуванню переданого озброєння, техніки, підготовки командирів різного рівня та військових спеціалістів у різних галузях.

Литовські інструктори планують підготувати 3500 бійців Збройних сил України наступного року.

Про це заявила армія Литви, повідомляє LRT.

Зазначається, що цього року інструктори литовської армії підготували 2,9 тисячі українських військових.

Литовська армія повідомила, що українські солдати проходять навчання з використанням інфраструктури Збройних сил Литви і на спільних курсах із Великою Британією, Німеччиною та країнами Північної Європи.

Згідно з програмами навчання, курси призначені для навчання українських військовослужбовців управлінню та обслуговуванню переданого озброєння, техніки, підготовки командирів різного рівня та військових спеціалістів у різних галузях.

У квітні литовські інструктори долучилися до місії військової допомоги Україні, де цьогоріч вони навчили 850 українських солдатів на 14 різних курсах у рамках багатонаціональної програми військової підготовки під керівництвом Німеччини.

Ініціатива Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Литви включала передачу знань інструкторів і надання необхідних інструментів для навчання, які після закінчення курсів були передані українським військовим.

Українські солдати пройшли курси міжнародного інструктора, керівника стрільби, оператора зенітної установки L70, інструктора з роботи військової поліції та особистого захисту, командира дивізії 120-мм мінометів, командира піхотної дивізії та багато інших курсів, необхідних Збройним силам України.

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Сьогодні до Збройних сил України прибула нова партія військової допомоги від Литви. Збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

Литвавійна в Українінавчання військових

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