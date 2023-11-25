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Литва планує реформувати призовну систему

25 листопада 2023, 18:37
Литва планує реформувати призовну систему
Аудронюс Навіцкас. Фото: A. Didžgalvio nuotr / delfi.lt
Головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в Литві.

Про це повідомляє Delfi.

Головнокомандувач сказав, що обговорення цієї реформи застрягло і вже рік не рушає з мертвої точки, але зараз в Литві готують таку кількість призовників, якої потребує країна.

"Але якщо дивитися в перспективу, у розширення армії, враховувати наші потреби, то буде потрібно більше резерву. Тому новий проєкт необхідний", - додав Рупшис.

Він вважає, що подальша доля реформи призову – в руках політиків.

"Ми, як військові, надаємо рекомендацію, – зараз політики вирішують, чи задовольняти нашу рекомендацію, чи ні, чи є якийсь ще варіант. Усе в руках у політиків", - сказав він.

Крім того, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що реформу призову уряд має обговорити на початку грудня.

Литовське Міноборони на початку січня цього ррку представило поправки до системи призову. Воно запропонувало скоротити термін служби з 9 місяців до 6. Зміни чекають і на студентів: вони не зможуть відкласти службу в армії. 

Але матимуть вибір – призупинити навчання і служити в армії або служити у вихідні дні та під час літніх канікул.

 
Литваармія

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